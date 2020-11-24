Çiçekler, atık çarşaflardan yapılan saksılarda hayat buluyor

Sakarya'da, kullanılmış çarşaf, havlu, kumaş, boya gibi atık malzemelerden saksılar üreten Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kız öğrenci yurdu çalışanları şehirdeki yurtların girişlerini ve koridorlarını güzelleştiriyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kız öğrenci yurdunda çalışan kadınlar, kullanılmış çarşaf, havlu, kumaş, boya gibi malzemelerden yaptıkları saksılarla yurtların koridorlarını ve girişlerini adeta çiçek bahçesine çeviriyor. Yurt bahçesinin arkasında bulunan 36 dönümlük doğal bir alanda yetiştirilen çiçekler, atık çarşaf, havlu ve kumaş gibi malzemelerden yapılan saksılara yerleştirilerek hayat buluyor. Etkinlik hakkında bilgiler veren yurt müdürü Hatice Kara ise yetiştirdikleri çiçekleri iç mekanlara taşımak istediklerini ve bunun için saksı ya ihtiyaç duyduklarını belirterek araştırma yaptıklarını daha sonrasında ise izledikleri videolar sonrasında eskimiş ve atık kumaşlardan saksı yaptıklarını dile getirdi. Atık malzemeleri keserek diğer arkadaşlarının yardımıyla da ürünü ortaya çıkardıklarını belirten yurt çalışanı Aynur Almak ise saksıları yaparak her geçen gün kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

Yurt bahçesinde bulunan 36 dönümlük doğal bir alanındaki serada çiçek yetiştirdiklerini belirten yurt müdürü Hatice Kara, “Bu doğal alan için çiçek üretimine başladık önce serada, bir seramız var. Sonrasında bu çiçekler ve güzelliği iç mekanlara da taşımak istedik. Öğrencilerimiz için güzel mekanlar oluşsun, rahat edebilsinler ve huzurlu olsunlar diye. Bunun için saksıya ihtiyaç oldu; araştırma yaptık, videoları indirdik. Bu videolarda, kullanılmış havlulardan, kumaşlardan saksı yapımını öğrendik. Arkadaşlarımız bu işi öğrenerek daha da geliştirdiler. Sonrasında çok daha farklı ürünler, değişik form ve renklerde saksılar ortaya çıktı. Biz bu işi yaptıkça çok daha keyif aldık ve daha da geliştirdik. Bu saksıları da binaların iç kesimlerinde, lobilerde, idari binada, danışmada yurdumuzu güzelleştirmek adına kullandık. Bu atıklar yurdumuzda kullanılmış nevresimlerden, kumaşlardan ve artık kullanılamayacak durumda olan havlulardan faydalanılıp birkaç işlemden geçirilerek saksıya dönüştürülmüş oldu” dedi.

Her geçen gün kendilerini geliştirdiklerini belirten yurt çalışanı Aynur Almak, “Havlunun ebat ve boyutlarına göre belirli şekiller vererek başladık ve buraya kadar geldik. Yurtta eskiyen havlularımızı, nevresimleri atmadık ve onlar ile ne yapabiliriz diye düşündük. Müdürümüz de böyle bir fikir verdi bize ve bunları geri dönüştürmeye başladık” diye konuştu.