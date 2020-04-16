Çiftçiler ekim alanlarının bir bölümünü ihtiyaç sahipleri için ekti

Sakarya'da ekmeğini topraktan kazanan çiftçiler, ekim alanlarının bir bölümünü ihtiyaç sahipleri için ekmeye başladı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, kendi tarlasında ihtiyaç sahipleri için alın teri döken vatandaşlara teşekkür etti.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan dönemde Hendek Belediyesi, vatandaşlarında da desteğiyle ülkeye rol model olacak bir projeye öncülük etti. Kargalı Yeniköy Mahallesi'nde başlayan proje kapsamında çiftçi toplamda 65 dönümlük tarım arazisini ihtiyaç sahiplerinin kullanımına bıraktı. Gübre ve tohumunu Hendek Belediyesi, köylü ve hayırsever vatandaşların karşılayacağı 65 dönümlük alana patates, soğan, domates, salatalık ve biber tohumları genci yaşlısı onlarca köylü tarafından ekiliyor. Kendi tarlasında ihtiyaç sahipleri için çalışan vatandaşların mutluluğu, azmi ve davranışı büyük takdir topladı.

200-250 ton ürün bekleniyor

Çiftçi Fatih Kamış konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Korona virüs nedeniyle insanlarımız zor zamanlar geçiriyor. Bizde köylü olarak oturduk, ne yapabiliriz dedik. Biz bize yeteriz düşüncesiyle bir kampanya başlattık. Belki insanlar işsiz kalır diye geleceğe hazırlık yapmak adına hep birlikte ürün ekme kararı aldık. Bütün köylü burada çalışıyor. Hasat iyi giderse 200-250 ton ürün elde etmeyi planlıyoruz. Burada elde edilen ürünleri Hendek Kaymakamlığı ve Hendek Belediyesine teslim ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız” dedi. Kamış mahalle halkı adına projeye destek veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na ve gönüllülere teşekkür etti.

Hendek genelinde 300 dönüm bulacak

Ekim yapan çiftçileri ziyaret eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, yardımlaşma ve kardeşlik duygusuyla yürütülen bu projenin Türkiye'ye örnek olacağını söyledi. Salgın tehlikesine dikkat çeken Babaoğlu, “Bugün burada 65 dönüm arazi ekim başladı. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Her birinden Allah razı olsun. Bu projeyi Hendek genelinde toplamda 300 dönüme kadar çıkarmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız başladı. Hendek, Türkiye'de örnek olacak bir işe imza atıyor. Muhtarımız ve mahalle sakinleri, kadınıyla, çocuğuyla bu yıl tarlalarında ihtiyaç sahipleri için ter dökecek. Bu dayanışma projesine destek olduk, tüm imkanlarımızı seferber ettik. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü teknik destek için görevlendirdik. Yaşadığımız bu zor süreçte kardeşlik ve dayanışma duygusunu yaşatmaya ihtiyacımız var. Destek verip alın teri döken tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.