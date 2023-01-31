Çiftliğinde uyuşturucu satıyordu jandarmaya yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çiftliğinde uyuşturucu sattığı değerlendirilen bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde bulunan çiftlikte T.E. isimli şüphelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı bilgisini alan Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Gerçekleşen aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 100 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve 5 uyuşturucu hap ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.