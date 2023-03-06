Çığ düşmesi neticesinde hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı

Artvin'de çığ düşmesi neticesinde hayatını kaybeden Dağ Kayağı Antrenörü Necmi Can Öztoprak, memleketi Sakarya'nın Sapanca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

4 Mart'ta aralarında “Doğadaki İnsan” programının sunucusu Serdar Kılıç'ın da bulunduğu Erzurumlu Dağcılık Kulübü üyeleri, Yaylalar köyünde dağ kayağı yapmak için tırmandıkları sırada üzerlerine çığ düştü. Çığ altında kalan Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin ve Dağ Kayağı Antrenörü Necmi Can Öztoprak hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Jandarma ve AFAD ekipleri dağcıları kurtarmak için seferber oldu. Hava muhalefeti sebebiyle helikopter bölgeleye inemeyince karadan AFAD, JAK ve ilçenin dağcılık kulübü üyeleri zorlu şartlar altında bölgeye ulaştı. Gece saatlerinde bölgeye ulaşan ekipler, kızaklı sedye yardımıyla yaralıları güvenli bölgeye, ardından da Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise hastane morguna götürüldü.

Son yolculuğuna uğurlandı

Çığda hayatını kaybeden 32 yaşındaki Necmi Can Öztoprak'ın cenazesi, hastanedeki işlemler sonrasında memleketi Sakarya'nın Sapanca ilçesi Cedid Mahallesi'ne getirildi. Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan namaz sonrasında Öztoprak, Sapanca Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.