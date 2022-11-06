Cilt sanatı ile deforme olan eserler restore ediliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde deforme olan eserler, usta ellerde restore ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan cilt sanatı hayat buluyor. Sanatta ihtisaslaşmak, bu alanda çalışma yapmak isteyenlerin alanında uzman isimlerle bir araya geldiği kurslarda, ortaya özel eserler çıkıyor. Merkezde devam eden 12 branştan biri olan cilt sanatı için hem geleneksel hem de modern teknikler kullanılıyor. Akademisyen Songül Ergün, öğrencileriyle birlikte cilt sanatının derinliklerini keşfe çıkıyor. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat dalında eğitim yapmanın çok değerli olduğunu paylaşan Ergün, kursiyerlerin genellikle üniversite öğrencilerini olduğunu ve kendilerine yeni bir meslek öğrendiklerini aktardı.

“Öğrendiklerimizi artık bireysel uygulayabiliyoruz

3 seneden beri cilt eğitimi alan resim öğretmeni Selman Temiz, “Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde 3 yıldır devam ettiğim bir serüvenim oldu. Bu serüven içerisinde öğrendiklerimizi artık kendimiz uygulayabiliyoruz. Sahaflardan temin ettiğimiz zaman içerisinde deformeye uğramış kitapları, burada öğrendiklerimizle restorasyonunu yaptık" dedi.