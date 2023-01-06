Çip tasarımının birçok alanına bu eğitimde temas edildi

Serkan Dereli'nin yürütücüsü olduğu Çip Tasarımı Farkındalık Eğitimi düzenlendi. Bir haftalık kampta teorik ve uygulamalı eğitimlerle alanında uzman akademisyen ve mühendisler tarafından çip tasarımının birçok alanına temas eden dersler verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Öğretim Üyesi Dr. Serkan Dereli'nin yürütücülüğünü yaptığı ‘Çip Tasarımı Farkındalık Eğitimi', TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği çerçevesinde Sapanca'da bulunan bir otelde gerçekleştirildi. 7 gün süren eğitim kampına Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve SUBÜ'den öğrenciler katıldı. Kampta, çip tasarımı sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışan mühendisler uygulamalı eğitim verirken; çip fikrinin projeye dönüşümü, tasarımdan itibaren paketlenmesi ve fabrikasyon teknikleri gibi birçok konu teorik ve uygulamalı olarak Basys3 FPGA aygıtı üzerinden prototiplenerek ele alındı. Verilog Donanım Tanımlama Dili, Sayısal Devre Tasarımı, Sayısal Devrelerin Test Süreçleri, Sayısal Devrelerin Prototiplenmesi, Bilgisayar Mimarileri, RISC-V İşlemci Çekirdeği Tasarımı ve Çip Fabrikasyon Süreçleri dersleri verildi.

TÜBİTAK 2237-A çerçevesinde ve çip tasarımı alanında ilk defa böyle bir etkinlik düzenlendiğini söyleyen Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Serkan Dereli, “Böylelikle üniversitemizin bu sektörde var olabileceğini gösterdik. Öğrencilerin ise ülkemizin önemli konularından mikroelektronik sektörüne yönelik geliştirilecek projeler için inisiyatif alabileceğini gördük. İlgileri nedeniyle tüm katılımcılara, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza, otel yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kuruluşunun üzerinden henüz bir yıl geçmemiş olmasına rağmen Çip Tasarımı ve Uçta Yapay Zeka Topluluğu'nun bir öğrenci topluluğundan çok daha fazlası olduğunu gösterdiğine inanıyorum. Yakın zamanda hayata geçireceği projelerle topluluğun adını daha fazla duyuracağını düşünüyorum” dedi.

“Büyük bir ekosistem oluşturmalıyız”

Çip Fabrikasyon Süreçleri dersinde öğrencilerle buluşan Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Aydemir, “Burada elde edilen bilgiler lisansüstü düzeyde tezler ve akademik çalışmalarla desteklenirse ülkemizi küresel pazarın etkin bir parçası haline getirebiliriz. Başarı için öncelikle büyük bir ekosistem oluşturabilmeliyiz. Yarı iletken üretimden nano fabrikasyon tekniklerine, aygıt tasarımından üretimine kadar büyük ve sürekli beslenen bir ekosistemden bahsediyorum. En önemlisi de fizik, malzeme, elektronik ve bilgisayar mühendisliği gibi farklı disiplinlerle bir arada çalışabilmeliyiz. Eğitimin bu amaçlara da katkı sağladığını düşünüyorum” diye konuştu.

“Ülke ekonomisine katkı verecek”

Çip tasarımı ile ilgili ulusal düzeyde bir eğitimin düzenlenmesine katkı sunanları tebrik eden ve öğrencilere Bilgisayar Mimarileri ile ilgili bilgiler veren SUBÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Halit Öztekin, “1 haftalık bir sürede çip tasarımı konusunda gerekli eğitim programının hem akışı hem de eğitimcilerin uzman kişilerden oluşmasına gayret edilmesi projeden beklenen çıktıların elde edilmesine azami derece katkı sundu. Yoğun bir programla katılımcıların gelişimine pozitif etki edildiğini ve çip tasarımına ilişkin farkındalıklarının oluşturulduğunu düşünüyorum. Ülkemizin ekonomisine uzun vadede katkı verebilecek bu konudaki eğitimlerin yaygınlaşmasının ve teşvik edilmesinin bir politika olarak kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

“Seviye memnun etti”

Sayısal Devrelerin Prototiplenmesi ile ilgili ders veren Yongatek Kıdemli Tasarım Mühendisi Mehmet Burak Aykenar, “SUBÜ, hocalar ve öğrencilerin bir hedef doğrultusunda kenetlendiğinde ortaya nasıl sonuçlar çıkabileceğinin bir resmi. Sayısal tasarım alanında verimli bir eğitim için eğitim alacak kişilerin belirli bir seviyede olması gerekiyor. Eğitim için Sapanca'ya gelirken nasıl bir toplulukla karşılaşacağımı bilmiyordum. Ancak karşılaştığım topluluğun bilgi ve merak seviyesi beni fazlasıyla memnun etti. Akademisyen ve öğrencilerin bu sinerjisi devam ettikçe SUBÜ'nün adını çok daha fazla işiteceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Bu tür projelerin sayısı artmalı”

Sayısal Devrelerin Test Süreçleri dersinde öğrencilerle buluşan Roketsan Tasarım Mühendisi Muhammed Kocaoğlu, “Böyle bir etkinliğin olacağını duyduğumda heyecanlandım. Alana katkı sağlayacak geleceğin mühendisleri ile beraber olabilmek ve onların heyecanlarını paylaşabilmek benim için mutluluk vericiydi. Çip tasarımı farkındalığı için önemli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bu tür projelerin her geçen gün sayıları da artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“İyi bir yatırım yapıyorlar”

RISC-V İşlemci Çekirdeği Tasarımı dersinde Türkiye'nin yonga tasarım ve üretim dünyasına hızlı ve etkin bir giriş yapmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizen Emin Fedar, “Bu tarz eğitimler ise bunun temelini oluşturuyor. Burada gayret gösteren öğrenciler 2-3 yıl sonra işlemci tasarımı denildiğinde akla ilk gelen isimler olacaklar. Hem kendileri hem ülkemiz için çok iyi bir yatırım yapıyorlar” dedi.