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Çocuk hastalar için hastaneye palyaço getirdiler

Adatıp Sağlık Grubu’na bağlı olarak Sakarya’da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi’nde 23 Nisan coşkusu yaşandı.

Adatıp Sağlık Grubu'na bağlı olarak Sakarya'da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi'nde 23 Nisan coşkusu yaşandı.


23 Nisan günü hastalarına hizmet vermeye devam eden hastane, çocuk hastaları için palyaço getirdi. Hem çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafızalarında iz bırakması hem de doktor ve hastane korkularını atlatmaları için yapılan etkinlik anne ile babalardan beğeni aldı.

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