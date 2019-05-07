Çocuk korosu dinleyenlerden tam not aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi Türk Müziği Çocuk Korosu ve Bağlama dersi öğrencilerinin yılsonu gösterisi dinleyenleri mest etti. TRT Sanatçısı İlker Gökkaya'nın şefliğinde izleyicilerin karşısına çıkan öğrencilerin performansı ayakta alkışlanırken; Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yıl sonu etkinliklerinin belirlenen program dahilinde devam edeceği ifade edildi.