Çocuklar, 'Robin Hood:Kralın Dönüşü'nü izledi

Sakarya Büyükşehir kültür sanat etkinlikleri, AKM'de ‘Robin Hood:Kralın Dönüşü' isimli tiyatro oyunu ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. AKM'de çocuklara yönelik sergilenen ‘Robin Hood:Kralın Dönüşü' isimli tiyatro oyunu izleyicileri ile buluştu. 2 farklı seansta gösterime giren oyuna birçok çocuk izleyici katıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizde her ay farklı isimleri sanatseverler ile buluşturuyoruz. Sadece büyüklerimizi değil minik sanatsever dostlarımızı da düşünüyoruz. Tiyatro oyunumuza katılan tüm minik sanatseverlerimize teşekkür ediyoruz” denildi.