Çocuklar sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Büyükşehir Belediyesi Adapazarı SGM Mutfak Atölyesi öğrencileri yeni bir etkinlikle bir araya geldi. Minik öğrenciler 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde bisiklet sürerek sağlıklı kalmanın önemine dikkat çektiler. Minik öğrenciler 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde bisiklet sürerek sağlıklı kalmanın önemine dikkat çektiler. Günün sonunda SGM Mutfak sınıfı öğrencileri kendileri hazırlamış oldukları sağlıklı sandviçlerini yediler. Spor yaparak sağlıklı kalmanın önemine vurgu yapılan program renkli görüntülere de sahne oldu.