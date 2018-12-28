Çocuklara kitap sevgisi SGM ile aşılanıyor

Bu kapsamda 2014 yılı itibari ile Adapazarı, Sapanca, Akyazı ve Geyve Sosyal Gelişim Merkezlerinde toplam 30 yazar konuk edilerek 10 bin adet kitap çocuklara dağıtıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal Gelişim Merkezlerinde düzenlenen Çocuk-Yazar etkinliklerinde kitap okuma oranı düşünülerek çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amaçlanıyoruz. Kitap okumayı daha çekici hale getiren proje de çocuklar okudukları kitapların yazarlarıyla tanışma fırsatı buluyor ve merak duygusunu harekete geçirerek, kitap sevgisinin pekiştirilmesi hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.