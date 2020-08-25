Sakarya'nın Erenler ilçesinde yangın, dört katlı binayı kullanılamaz hale getirdi. Çocukların çıkardığı iddia edilen yangında, 4 kişi dumandan etkilendi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Tepekum Mahallesi Belgin Sokak 86 numaralı dört katlı binada meydana geldi. 4 katlı binanın birinci katında merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, kısa sürede tüm katları sardı. Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu sokağın elektrik ve doğalgazı kesilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 4 kişi, itfaiye ekiplerince binadan tahliye edilerek ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan binanın birinci katında ikamet eden yabancı uyruklu Ahmet Yasin, yangını aynı binada yaşayan iki çocuğun çıkardığını iddia ederek, daha önce de bu çocukların birçok kez yangın çıkarma teşebbüsünde bulunduğunu savundu. Yasin, yaktıkları çakmakları birinci kat merdiven boşluğunda bulunan kullanılmayan koltuklara atarak yakmaya çalıştıklarını, çocukların ailesini ve bina sahibini bu konuda uyardığını söyledi. Yasin, son çare olarak karakola şikayetçi olduğunu belirterek, “İki hafta önce, bir hafta önce yine yakıyorlardı. Karakola ifade verdim, söyledim. Binanın sahibine de söyledim, gel bak çocuk her gün ateş yakıp atıyor buraya diye” dedi.

Yangında bina kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.