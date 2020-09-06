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Çocukların kabusu olan bisiklet hırsızı yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde apartmanlardan çocuk bisikletleri çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde apartmanlardan çocuk bisikletleri çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Adapazarı ilçesinde apartmanlardan çocuk bisikletleri çalınmasına ilişkin yapılan ihbar doğrultusunda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri inceleme başlattı. İncelemeler sonrasında şahsın 27 yaşındaki U.H. ve Adapazarı ilçesinde saklandığı evi tespit etti. Ekipler yaptıkları operasyon sonrasında çocukların bisikletlerini çalarak onlara adeta kabus yaşatan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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