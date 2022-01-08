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Çocukların müstehcen görüntülerini sosyal medyada yayınlayan şahıs tutuklandı

Sakarya’da sosyal medyada çocuklara ait müstehcen görüntüleri paylaştığı tespit edilen ve polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da sosyal medyada çocuklara ait müstehcen görüntüleri paylaştığı tespit edilen ve polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A.K.J. isimli şüphelinin çocuklara ait müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığını belirledi. Şahıs, ekiplerin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan arama neticesinde ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen ekipler, çocuklara ait müstehcen görüntü, video depoladığı ve yayınladığını tespit etti. Emniyetteki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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