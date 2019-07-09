Çocukların yaz tatilinde adresi SGM'ler oluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) yaz dönemi kursları devam ediyor. Öğrenciler; hem öğreniyor hem de yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiriyor olmanın ayrıcalığını yaşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Sosyal Gelişim Merkezleri'nde yaz dönemi kursları devam ediyor. Bu kapsamda hem derslere hem de kayıt almaya devam eden Adapazarı SGM'nin öğrenci sayısı üç hafta içinde toplam 7 bin öğrenciye yükseldi. Yoğun ilgi gören Kur'an Kerim derslerinde ise toplam öğrenci sayısı 2 bin 100'e ulaştı. Gerçekleşen yaz dönemi etkinliklerinde Gezi Atölyesi öğrencileri ‘Şehri Hissetmek Tanımakla Başlar' sloganıyla şehrin farklı noktalarını görme imkânı buldu. Gezi atölyesi öğrencileri daha sonra Serdivan Gölpark, Maltepe Park ve Adakule'yi gezerek şehrin doğasını gözlemledi.

Temel Dini Bilgiler ve Peygamberimizin Hayatı, Kur-an'ı Kerim ve Değerler Eğitimi, İngilizce, Akıl Oyunları, Drama, Satranç, Ney, Tasarım-Seramik, Resim, Karikatür, Keman, Gitar, Ukulele, Gezi Atölyesi, Karagöz Atölyesi, Ebru Atölyesi, Hafıza Teknikleri Atölyesi, Robotik ve Kodlama Atölyesi, Maket Yapımı Atölyesi, Becerikli Eller Atölyesi, Mutfak Atölyesi, Fotoğraf Atölyesi, Çizgi Film-Çizgi Roman Atölyesi, Davranış ve Nezaket Atölyesi gibi 25 farklı branşta zengin ders içerikleriyle çocuklara eğitim sunmaya devam eden Adapazarı SGM'de yaz dönemi kursları 2 Ağustos Cuma günü sona erecek. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yaz dönemi kurslarına gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımızın yaz tatilinde kurslarımızı tercih ederek ilgili oldukları branşlara yoğun ilgi göstermesi bizim motivasyonumuzu her zaman daha fazla arttırıyor” ifadelerine yer verildi.