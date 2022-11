Çocukların yeni adresi: "Çocuk Akademisi"

Çocuklar için birbirinden güzel eğitimlerin yer aldığı Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nde 4. hafta dersleri başladı.

Serdivan Belediyesi, 3-12 yaş çocuklar için her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Çocuk Akademisi eğitimlerine devam ediyor. Matematik, üç boyutlu resim, şapka tasarımı, neşeli bilim, masal, sulu boya, oyuncak tasarımı, hareket, origami, pastel boya ve puzzle atölyelerine her hafta çok sayıda çocuk başvuruyor. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çocukların bu eğitimleri çok sevdiğini belirterek, "Çocuk Akademimizde 4. hafta başvurularımızı aldık. Her hafta binlerce çocuğumuz burada kültürel, sanatsal ve bilimsel eğitimler alıyor. 7 haftalık eğitimlerimiz neticesinde evlatlarımız oldukça değerli bilgi ve beceriler ediniyor. Çocuk Akademisi, çocukların adresi oldu diyebiliriz. Önümüzde 3 hafta daha var. Velilerimiz önümüzdeki 3 hafta boyunca her pazartesi günü 10.00'da fikirvesanat.org adresinden bu eğitimlere başvurabilir. Tüm evlatlarımıza ve kıymetli velilerine Çocuk Akademimize olan ilgileri için teşekkür ediyorum” dedi.