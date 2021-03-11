Covid-19 PCR ve antikor testleri SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapılacak

SAÜ Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde korona virüs tanısına yönelik yapılan Covıd-19 PCR ve antikor testleri, SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi yerleşkesinde yapılacak. Konuyla alakalı yapılan açıklamada, “Kurum taramaları, yurt dışı çıkış öncesi ve tanı amaçlı yapılan Covid-19 (PCR testi) boğazdan ve burundan sürüntü örneği alınarak yapılacak ve sonuçlar en geç 12 saat içinde E-Nabız uygulamasından öğrenilebilecek. Antikor testi parmaktan ya da koldan alınan kan örneği ile yapılacak. Sonuçlar 2 saat içinde sonuçlandırılarak mail yoluyla kişiye iletilecek. Testler için hafta içi her gün 10:00-16:00 saatleri arasında örnek alınabilecek” ifadelerine yer verildi.