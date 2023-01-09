Çözüm Masası, 230 bini aşkın çağrıyı çözüme kavuşturdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası yıl sonu verilerini açıkladı. Bu çerçevede, 2022 yılında ALO 153 hattına gelen 230 bin çağrı çözüme ulaştırıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi Edinme ve Çözüm Masası Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Geride bıraktığımız 2022 yılında Çözüm Masası olarak vatandaşlarımıza sorunlarının çözümünde yol göstericilik yapmaya devam ettik. ALO 153 Çözüm Masası hattına gelen 230 bini aşkın çağrıya yanıt vererek, vatandaşlarımızın çözüme en hızlı şekilde ulaşmalarını sağladık. Vatandaşlarımızın istek, şikayet ve görüşlerini değerlendirip ilgili birimlere aktarıp, iş takibi yaparak birimlerden gelen cevapları vatandaşlara en hızlı şekilde iletiyoruz. Vatandaş ile belediye arasında bir köprü vazifesi gören Çözüm Masası birimimiz, 24 saat Sakaryalılar için görev başında olmaya 2023 yılında da devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.