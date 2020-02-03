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Çözüm Masası ile talep ve istekler yerinde tespit ediliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası şehrin dört bir yanında vatandaşların sorunlarına çözüm olmaya devam ediyor.


Bu kapsamda Çözüm Masası ekipleri Kocaali, Hendek ve Taraklı ilçelerinde kurulan mobil masalarla vatandaşlara hem hizmet tanıtımları yaparken hem de vatandaşların taleplerini alıyor. 7/24 prensibiyle çalışmalarımı devam eden Çözüm Masası Kocaali, Hendek ve Taraklı ilçelerinde toplam 4 bin vatandaşa ulaşırken bölgede yaşayan vatandaşlara hizmet tanıtımlarını yapmanın yanı sıra doğrudan iletişimle istek ve şikayetlerini ilgili birimlere aktarıp sorunlarına çözüm olmaya çalıştı.

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