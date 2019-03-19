Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ada Treni hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'ya 17 yılda 24 katrilyon yatırım yaptıklarını hatırlatarak, "Ada Ekspresi'nin seferleri, YHT çalışmaları sebebiyle hatırlayın durdurulmuştu. Sakarya'nın bu imkandan daha fazla ayrı kalmasına gönlüm razı olmadı. Bundan sonra her gün 5 gidiş, 5 geliş olacak şekilde Adapazarı-Pendik arasında sefer yapacak, hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adapazarı ilçesi Demokrasi Meydanı'nda halka hitap etti. Erdoğan, Sakarya'ya 17 yılda 24 katrilyon yatırım yaptıklarını söyledi. Erdoğan, "Sakarya'ya 17 yılda 24 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 136 adet yeni derslik inşa ettik. Bugün 86 binden fazla yüksek öğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü şehrimize 2'nci devlet üniversitesi olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni kurduk. Yüksek öğrenim öğrencileri için 9 bin 554 kişi kapasiteli yurtları açtık. 2 yıla kadar Pamukova'da 250 kişilik bir yurt daha açıyoruz. Şehrimize 28 bin seyirci kapasiteli bir stadyum, spor salonları, futbol sahaları inşa ettik. Eski stadın yerine yapacağımız Millet Bahçesinin çalışmalarına yakında başlıyoruz. 2020 yılında ülkemizde ilk defa yapılacak olan Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonasını Sakarya'ya getirerek hizmetimizi aldık. Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde sporcuları yanında tüm halkımıza da hizmet veriyoruz. Sakaryalı ihtiyaç sahiplerine şehit yakınlarımıza, engellilerimize toplamda 1,3 katrilyon tutarında sosyal yardım yaptık. Sağlıkta toplam bin 335 yataklı 17'si hastane olmak üzere 47 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 200 yataklı Sakarya Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesiyle birlikte 6 sağlık tesisimizin inşaatı sürüyor. İhale sürecinde olan bin yataklı Sakarya Şehir Hastanemizin yapımına yakında İnşallah başlıyoruz" dedi.

"Hızlı tren setlerini ve modern metro araçlarını artık Sakarya'da üretiyoruz"

Erdoğan, "Sakarya'da bugüne kadar 7 bin 362 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışıyla 179 bin Sakaryalı kardeşimizin sorununu çözdük. Adalet hizmetlerinin etkin yürütülmesi için Sakarya'da İstinaf Mahkemesi'ni faaliyete geçirdik. Ulaştırmada 133 kilometreden devir aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 268 kilometre ilaveyle 401 kilometreye çıkardık. Uzunluğu 398 kilometre olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Kurtköy arasını ve Odayeri-Yassıören arasını trafiğe açmıştık. Çatalca-Yassıören kesimi ile Habibler-Başakşehir kavşağı arasının resmi açılışını da 3 gün önce Çatalca'da yaptık. Buradan Kocaeli'ne geçip orada mitingimizi yapıp canlı bağlantı ile otoyolun yaklaşık 45 kilometrelik kesiminin daha açılışını gerçekleştireceğiz. Projenin 257 kilometrelik Kurtköy-Akyazı kesiminin tamamını önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Bu otoyolun ana yol, bağlantı yolu ve kavşak kollarıyla birlikte 67 kilometresi Sakarya il sınırları içerisinde. Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul-İzmir otoyolunu da bağlayarak bu iki büyük projeyi birbirine entegre ediyoruz. Böylece Marmara Bölgesi'nin; Kuzey, Güney ve Doğu Batı arasında konforlu bir güvenli erişim sağlamış oluyoruz. Sakarya'da ki bir diğer önemli yol projemiz Karasu Tünelininde içerisinde olduğu Kaynarca-Karasu-Kocaali-Ankara hududu bölünmüş yoldur. Burada ki çalışmaları da önümüzde ki yıl tamamlıyoruz. Yapımı devam eden Akyazı-Dokurcun-Ballıkaya bölünmüş yolunu İstanbul-Edirne-Gümüşova otoyollarındaki çalışmaları da seneye tamamlıyoruz. Adapazarı-Hendek ayrımı Karapürçek-Akyazı yolunda ki çalışmaları, Körfez Kavşağı, Gümüşova Kavşağındaki çalışmaları, Sinanoğlu-Limandere şehir geçişini ve Sakarya Topça Köprülü Kavşağını da bu yıl bitiriyoruz. Çevreyolu dahil İznik-Mekece yolunu ise 2 yıla kadar tamamlıyoruz. Ankara-İstanbul YHT hattı aynı zamanda Sakarya'nın projesidir. Hızlı trenin getirmenin yanında Sakarya'ya hızlı tren fabrikasını kurmakta şüphesiz bize nasip oldu, biz kurduk. Türkiye'de teknolojisi bulunmayan her türlü hızlı tren setlerini ve modern metro araçlarını artık Sakarya'da üretiyoruz. Toplam maliyeti 10,5 katrilyon lira olan Gebze-Halkalı hızlı tren hattı İpek Demir Yolu'nun ülkemizden geçen bölümünün önemli bir bağlantısını oluşturuyor. Bu projeyi de yakında hayata geçiriyoruz. Sakarya sanayisi olan çok önemli bir proje olan ve yapımı için temeli 1995'te atılan Karasu Limanı'nı tamamlayarak işletmeye açtık. Sahip olduğu kapasite ve sunduğu taşıma avantajları ile bu liman Karadeniz'den Dünya'ya açılan kapı olmaya adaydır. Şehri Karasu Limanı'na ve sanayi tesislerine bağlayacak demiryolu projemizin yapımı devam ediyor. Bu demiryolunu Ereğli ve Bartın Limanlarına bağlayacak bir başka projemizin etüt çalışmaları da sürüyor" diye konuştu.

"Ada Ekspresi her gün Adapazarı-Pendik arasında sefer yapacak"

Ada Ekspresi seferleriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ada Ekspresi'nin seferleri, YHT çalışmaları sebebiyle hatırlayın durdurulmuştu. Sakarya'nın bu imkandan daha fazla ayrı kalmasına gönlüm razı olmadı. Hemen seferlerin başlatılması talimatını verdim ve ilk tren Cumartesi günü öğle vakti yanımızda ki istasyona ulaştı. Bundan sonra her gün 5 gidiş, 5 geliş olacak şekilde Adapazarı-Pendik arasında sefer yapacak, hayırlı olsun. Sakarya'da 2 baraj, 1 gölet inşa ettik 3 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Bunlardan biri de; şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Ballıkaya Barajıdır. İnşallah bu barajı da yakında hizmete alıyoruz. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 38 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Yapım çalışmaları devam eden sulama tesisleriyle 44 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Son 17 yılda inşa ettiğimiz 53 adet taşkın koruma tesisiyle 151 yerleşim yeri ve 130 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Sakaryalı çiftçilerimize toplam 1,4 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik" şeklinde konuştu.

"500 milyon dolara ulaşacak tesis tamamlandığında 10 bin kişiye istihdam"

Yatırım büyüklüğü 500 milyon dolar olan BMC Sakarya Karasu üretim ve teknoloji üssünün tüm etaplarıyla faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirten Erdoğan, "Sakarya'da son 17 yılda Karasu, Ferizli ve Kaynarca mobilya ihtisas organize sanayi bölgelerini bir teknopark, 16 Ar-Ge merkezi ve üç tasarım merkezi kurduk. Sakarya'da yatırımcılarımıza 13 katrilyon liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek 36 bin kişinin ilave istihdam oluşturduk. Endüstri bölgesi olarak belirlediğimiz 222 hektar alan üzerine kurulan BMC Sakarya Karasu üretim ve teknoloji üssünün temelini 13 Ocak'ta bizzat attım. Kardeşlerim; bu tesiste tank, zırhlı araç, askeri kamyon, ticari araç, motor, hızlı tren ve metro gibi pek çok üretim hakkı yer alacak. Yatırım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak bu tesis tüm etaplarıyla faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. İlk etabı bu. İkinci etabı ise, seneye devreye girecek tesisle kendi ihtiyaçlarımızı karşılama yanında yıllık 1 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Böylece Sakarya'yla birlikte tüm Türkiye'nin iftihar kaynağı olacak dev bir yatırım Sakarya'da hayata geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.