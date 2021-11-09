Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalığa böyle seslendi

Sakarya'ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sakarya İl Binası önünde adeta miting havasında karşılandı. Yıldırım, “Reisi ara” sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonu ile arayarak coşkulu kalabalığın isteğini geri çevirmedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir dizi ziyaret ve açılış kapsamında Sakarya'ya geldi. Burada önce üniversite öğrencileri ile görüşen Yıldırım, daha sonrasında ‘81 İl 81 Anaokulu' projesi kapsamında Türk Kızılay'ı tarafından yaptırılan anaokulunun açılış törenine katıldı. Programlar doğrultusunda önce Adapazarı ilçesinde bulunan Uzun Çarşı'da esnafla buluşan Yıldırım, sonrasında ise AK Parti Sakarya İl Binasını ziyaret etti. Yıldırım, burada adeta miting havasında coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Binali Yıldırım, partililerin art arda “Reisi ara” sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

"İnsanın başına ne gelirse dilinden gelir"

AK Parti Sakarya İl Binası önünde vatandaşlarla bir araya gelen Binali Yıldırım, “İstediğini söyleyen, istemediğini işitir. Bu işin kuralı budur. Onun için Cenabı Hak bize neden iki kulak vermiş, iki dinle bir konuş diye. Bir ağız, iki kulak. İki dinleyeceğiz, bir konuşacağız. İnsanın başına ne gelirse dilinden gelir. Söz ağzınızdan çıkmadan sizin mahkumunuzdur, söz dışarıya çıktımı artık siz o sözün mahkumusunuz. Şehitler bizim baş tacımızdır, Peygamberimizin komşularıdır. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz” dedi.

“Reisi ara” sözlerini kırmadı, Cumhurbaşkanını telefonla aradı

Partililerin art arda “Reisi ara” sloganları atması sonrasında Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefon ile aradı. Telefon görüşmesi esnasında coşkulu kalabalığın tezahüratlarını duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Gençlere sokakta mı hitap ediyorsun” sorusuna Binali Yıldırım, “İçerilere sığmıyorlar, salonlar almadı, sokağa taştık” cevabını verdi.

"Sakarya kendine yakışanı yapacak"

Telefon görüşmesinden coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hep beraber inşallah 2023'e yürüyor muyuz. 2023 için hazırlıklar tamam mı? İnşallah Sakarya kendine yakışanı yapacak ve size saygısızlık yapana da sandıklarda haddini bildireceğinize inanıyorum. Bazı kendini bilmezler var, onlara laf geçmiyor, onlar ancak sandığın dilinden anlar. Sandıkta bunlara verilecek olan cevap çok önemli. AK Parti olarak birlik ve beraberliğimiz çok önemli, sakın bu konuda taviz vermeyin” ifadelerine yer verdi.

Gerçekleştirilen telefon konuşmasının ardından coşkulu kalabalığın söylediği şarkıya eşlik eden Yıldırım, Sakarya STK ve iş dünyası ile buluşma programına katıldı.