Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteci ve vatandaşları selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi programa katılmak için geldiği Sakarya'da, kendisini bekleyen gazeteci ve vatandaşları otobüsten el sallayarak selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Tank Palet Fabrikasındaki, programının ardından fabrikadan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikadan çıkarken kendisini bekleyen gazetecileri el sallayarak selamladı. Erdoğan, yolda da durarak kaldırımda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, hediyeler verdi.