İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenine katılmak için geldiği Sakarya’dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenine katılmak için geldiği Sakarya'dan ayrıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için bugün Sakarya'ya geldi. Erdoğan, ilk etapta toplu açılış töreni için Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Ardından, Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oradan da Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Erdoğan programın ardından helikopterle Sakarya'dan ayrıldı.

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