Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde yılda 2 milyar dolar ihracat yapabilen bir durumdayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde yılda 2 milyar dolar ihracat yapabilen bir duruma geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karasu ilçesinde BMC Fabrikası'nın temel atma töreninden sonra Serdivan Spor Salonu'nda yapılacak olan ‘AK Parti Sakarya Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni'ne katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan Erdoğan, "BMC firması tüm etapları bittiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak toplamda 500 milyar dolarlık bir yatırımın ilk adımını attı. Şimdi temelini attığımız ilk kısım 2020'de inşallah hizmete girecek. Savunma sanayimizin önemli şirketlerimizden olan bu firmamız ihracata yönelik Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta önemli, buradan daha ileriye gidebilmek için adımları birlikte atmalıyız. Birileri ülkemizin önünü kesmek için her türlü yola başvuruyor" dedi.

"Derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzümü yemek"

"Arifiye'deki tank fabrikamız için Cumhurbaşkanlığı olarak satış değil, özelleştirme değil, bu proje ile ilgili daha ileri modernizasyon olabilmek için işletme devri yaptık BMC'ye 25 yıllığına verdik" diyen Erdoğan, "BMC buraya yaklaşık 50 milyon dolar yatırım yapacak. 50 milyon dolar daha modern bir tesis olsun ve bu modern tesiste bütün tankların ve aracın en ileri şekilde yapılması. Burada çalışanlar çıkarılmayacak. Bizim derdimiz; bağcıyı dövmek değil, üzümü yemek. En ileri düzeyde ne yapabiliriz bizim düşmanlarımız hatırlayın bize telsiz yaptırmıyorlardı Kıbrıs'ta. O savaşta stratejik ortaklarımız önümüzü kesmeye çalıştılar biz de ASELSAN'ı kurduk. Aynı şekilde şimdi de tanklarımızı yapıyoruz. Elimizdeki tankların bakımını da yapalım istiyoruz. Biz oraya uzaydan eleman getirmeyeceğiz, biz o elemanları Sakarya'dan alacağız. Birileri çıkıyor bu CHP zihniyeti bunun önünü kesmeye çalışıyor. Bunlarda vatanseverlik yok, milli ve yerlilik duygusu yok, bunların bütün derdi bir şeyin temelini atıyorsanız onun önünü kesmek" şeklinde konuştu.

"İHA ve SİHA'ları nasıl yaptıysak, kendi savaş uçağımızı da yapacağız"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle Arifiye'de olduğu gibi bu konularda CHP'ye yüklenince birileri rahatsız oluyor ve hemen suçu başkalarının omuzlarına yüklemenin derdine düşüyor. Hâlâ kendi savaş uçağımızı üretmek için çırpınıyoruz ama İHA ve SİHA'ları nasıl yaptıysak kendi savaş uçağımızı da yapacağız Allah'ın izniyle. İman ve azim öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır. Bir yandan F-35 uçaklarının yapımına yardımcı olduk, öteki yandan geleceğin savaş uçağı konseptini yakalamak için çalışmalar yürütüyoruz. 1930-1940'lı yıllarda bu ülke de uçak üretiyordu. Fakat dönemin yöneticilerinin ferasetsizliği sebebiyle bu fabrikaya verilen siparişlerle kalmamış ihracat izinleri askıya alınmıştır. Askeri uçak üretimine yönelik tesis kurulmuştu. Dönemin hava kuvvetleri komutanına gidenler; Amerika bedava uçak veriyor denerek geri çevrildi. Savunma sanayimizde bir takım hamleler başlatıldıysa onların önü kesilmeye çalışıldı."

"Savunma sanayi dışa bağımlılık oranı yüzde 35'e düştü"

Hükümete geldiklerinde savunma sanayinin stratejik önemini gördüklerini ve bu alanda çalışmaları yürütmeye başladıklarını belirten Erdoğan, "2002 yılında yüzde 80'leri bulan savunma sanayi dışa bağımlılık oranımızı, yüzde 35'ler seviyesine düşürdük. Şimdi birileri bunu başka alanlara yönlendirmek istiyor. Biz savunma sanayimizin içinde yer alan işletmelerimizin yanında, arkasındayız. Şu ana kadar geldiğimiz sınırlı mesafeyle dahi savunma sanayinin önemini ve uzun vadede ülkemize ne kadar katma değer sağladığını gördük. Silahlı, silahsız İHA'larımız, gemilerimiz, toplarımız, füzelerimiz, yazılımlarımız olmasaydı inanın bana bize bugün nefes dahi aldırmazlardı. Devletin diğer alanlardaki sanayi üretim tesislerinde karşılaştığı sıkıntılar savunma sanayinde de karşımıza çıkıyor. Pek çok handikap bizi bu alanda da yeni arayışlara itiyor. Savunma sanayimizde hedeflerimize ulaşacaksak özel sektörün sermayesi dinamizmi gerçekleştirmeyiz. Herhangi bir konuda bir ürünün ve hizmetin ülkemize tasarımı, geliştirilmesi mümkünse daha çok para harcayın, daha çok zaman harcayın diyorum. Hiçbir ürün veya hizmet yurt dışından hazır alınmayacak. Bizim için kıymetli olan sadece teknolojinin kendisi değil, onun tüm aşamalarını ülkemize getirecek olan projelerdir. Bu ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekmiştir, artık bu devri kapatıyoruz. Gerçi hâlâ bir takım kurumlarımızın eski hastalıklardan kurtulamadığını duyuyor, görüyoruz. Bunların hesabını da en kısa sürede sorumlularından soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayinde 2 milyar dolar ihracat yapabilen durumdayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayinin tüm alanlarında varlık göstermenin, iddia göstermenin, çalışmanın ve başarıya ulaşmanın şart olduğunu vurgulayarak, "Yerli ve milli tasarım geliştirme, ihracat, üretim için atılan her adıma için destek veren Cumhurbaşkanı var, bir devlet var. Şu anda savunma sanayinde yılda 2 milyar dolar ihracat yapabilen bir durumdayız. Önümüzdeki dönemde inşallah daha büyük atılımlar, yatırımlar ve üretimler ile Sakarya sanayideki liderliğini inşallah sürdürecek. Fitnecilerin taliplerine sakın ha aldırmayın. Onların derdi ülkenin veya sizlerin çıkarlarını korumak değil. Türkiye'nin ayağındaki prangalardan kurtulmasına engel olmak" dedi.