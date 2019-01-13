Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden kenevir ekimini başlatıyoruz"

Kenevir ekimi için bakanlara talimat verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afyon ve kenevirle ilgili kısıtlamaların yer alması, konunun bir başka önemli boyutudur. Bize bir zamanlar afyon ekimini yasaklayanlar kendileri cayır cayır afyon ekiyorlar. Şimdi diyorum ki gelin biz yeniden ekranları başında bizleri izleyenlere sesleniyorum. Tarım Bakanlığımıza bu konuda gerekenleri söyledim. Yeniden bir kenevir ekimi süreci başlatalım. Çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydalarının olduğunu göreceğiz. Bu süreci başlatacağız. Buradaki amacın ülkemizi sadece askeri açıdan değil ekonomik olarak dışarıya bağlılığını kaldırmaktır. Gizli açık tuzaklar ve dayatmalar bize engel oluyor. Tarih ibret almayanlar için tekerür eder, ibret alanlar için değil. Acı hadiselerin tekrarlanmasını istemiyorsak yapmamız gereken bellidir" dedi.

2002'de yüzde 80'leri bulan dışa bağımlılığı yüzde 35'lere düşürdüklerini belirten Erdoğan, "Savunma sanayinde son 16 yılda aldığımız büyük mesafe sadece devlet ve kamunun başarısı değildir. Özel sektör firmalarımızda çok ciddi çaba göstermiştir. Günümüzde yalnızca kamu kaynakları ile başarı sağlamak mümkün değildir. Dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımızda hiçbir ülke yüzde 100 üretimi kendi ülkesinde yapmaz, yapmıyor ve mantiki de değil. Birçok parçalarını farklı ülkelerden tedarik ediyor" diye konuştu.