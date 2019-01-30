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D-100 karayolunda otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, D-100 karayolu Akyazı Ormanköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 54 ZU 007 ile 34 BU 275 plakalı otomobil Ormanköy kavşağında iddiaya göre ışık ihlali sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta refüje savruldu. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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