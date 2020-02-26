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D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Erenler ilçesi D-100 karayolu Bekirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıklarda 4 aracın birbirine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kaza sonrasında 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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