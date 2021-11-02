D-100'de dört araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda 1 kamyon, 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Erenler ilçesi Küçükesence kavşağı Akyazı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta bulunan trafik ışıklarında 27 AKD 55 Peugot marka otomobil, 34 BF 1128 plakalı Toyota marka otomobil, 61 DP 414 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ve 38 DF 331 plakalı kamyonun çarpışması neticesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplam dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine dönerken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.