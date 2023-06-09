D-100'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, önce çöp konteynerine ardından elektrik direğine çarparak takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.

D-100 karayolu Bekirpaşa Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, M.B. idaresindeki 54 KN 260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, önce çöp konteynerine ardından elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan M.B., A.B. ve Z.Y. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastane sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kazaya tanık olan vatandaş, "Yoldan çıkar çıkmak çöp tenekesine sonra elektrik direğine çarptı. Tarlaya uçtu. Önünde hiç bir şey yoktu. Hızı 90-95 kilometre civarındaydı" dedi.