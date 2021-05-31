D-650 karayolunda kamyon alev alev yandı

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda seyir halinde olan kamyon alevlere teslim oldu.

Yangın, Sakarya-Bilecik D650 karayolu Geyve ilçesi Örencik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve istikametinde seyir halinde olan sürücü ve plakasının ismi henüz öğrenilemeyen kamyon henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kamyonun kasasında çıkan yangını fark eden sürücü aracını sağ şeride çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın alevlere teslim olduğu anlar ise bölgeden geçen diğer vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. Maddi hasarın oluştuğu yangınla alakalı inceleme başlatıldı.