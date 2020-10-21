D-650 karayolunda tır bariyerlere çarparak hurdaya döndü: 1 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi. Tırın ön kısmının hurdaya döndüğü kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Geyve ilçesi D-650 karayolu Alifuatpaşa Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan 26 ABT 767 plakalı tır sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada tırın ön kısmı hurdaya dönerken, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü ise hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.