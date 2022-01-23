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D-650 karayolunda ulaşım kapandı

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda kar ve buzlanma dolayısı ile yol trafiğe kapandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda kar ve buzlanma dolayısı ile yol trafiğe kapandı.


Sakarya genelinde etkisini gösteren kar yağışı D-650 karayolu Pamukova ilçe geçişinde yolun kapanmasına sebep oldu. Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda Turgutlu Mahallesi mevkiinde ulaşım durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede Karayolları ve Bölge Trafik ekiplerinin yolun açılması için çalışmaları sürüyor.

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