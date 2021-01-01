İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

D-650 Karayolunu kilitleyen kaza: 1 yaralı

650 Karayolunda yağışında etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan damperli kamyon karşı şeride geçti.

Kaza sonrası ise uzun araç kuyrukları oluştu.


Kaza, D-650 Geyve Pamukova karayolunda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Geyve istikametinden Pamukova istikametine seyir halinde olan ve plakası henüz öğrenilemeyen damperli kamyon, yağışında etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kazada, sürücü kamyon içerisinde sıkışırken durum sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Geyve Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen kazada uzun araç kuyrukları oluşurken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.