D-650'de meydana gelen zincirleme kaza kamerada

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu'nda kamyon, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile 2 otomobilin karıştığı ve 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün gece saatlerinde Arifiye ilçesi D-650 Karayolu Kumbaşı Mahallesi mevki Adapazarı istikametinde kamyon, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve 2 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Meydana gelen kazada, otobüste yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk etti. Meydana gelen kaza sebebiyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre trafik tek şeritten sağlanırken araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kamyon, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile 2 otomobilin karıştığı ve 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, 2 otomobilin benzin istasyonunda çıkmaya çalıştığı esnada bir kişinin D-650 Karayolu'ndan gelen otobüsü durdurmak için el işareti yapması, otobüsün yolcuyu almak için durduğu esnada aynı istikametten gelen kamyonun önce otobüse daha sonrasında da iki otomobile çarpması yer aldı. Daha sonrasında ise vatandaşların olay yerine koşması ve durumun haber verilmesi sonrasında ambulansın gelmesi görülüyor.