D-650'de tomruk yüklü tır devrildi, trafik durma noktasına geldi

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yüklü tır devrildi. Yola savrulan tomruklar sebebi ile trafik durma noktasına geldi.

Kaza, D-650 karayolu Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve istikametine seyir halinde olan L.Ç. idaresindeki 32 LD 186 plakalı tomruk yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen araç içerisindeki tomruklar yola savruldu. Yaralananın olmadığı kazada trafik durma noktasına geldi. Ekiplerce bölgede yapılan çalışmaların ardından trafik normal seyrine döndü.