D-650'de yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 karayolu üzeri Alifuatpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.O. idaresindeki 07 ALN 353 plakalı şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile Y.C. idaresindeki 34 EZD 731 plakalı kargo kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otobüs içerisinde bulunan S.A. ve Y.Y. isimli 2 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince otobüs içerisinde sıkışan yaralı kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile Bilecik istikameti ulaşıma kapandı. Ekiplerin tek şeritten sağladığı ulaşım, bir süre sonra araçlarında yoldan kaldırılması ile birlikte tekrardan normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.