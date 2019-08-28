İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

D100 karayolunda korkutan kaza

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde D100 karayolunda kamyonun emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D100 karayolunda kamyonun emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlar kullanılamaz hale geldi.



Kaza, Serdivan ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 karayolu üzerinde Adapazarı istikametinden Kocaeli istikametine seyir halinde olan Raif K.'nin kullandığı 34 KA 7606 plakalı kamyon, emniyet şeridinde park halinde duran Muharrem K. idaresindeki 77 DV 258 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında her iki araçta da çarpışmanın etkisiyle büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Yaralanın olmadığı kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.