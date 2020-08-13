D650 karayolunda çarpışan kamyon ve kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesi D650 karayolunda meydana gelen trafik kazasında kamyon ile kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu uçuruma yuvarlanan araç şoförleri yaralanırken, kamyon şoförü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Adapazarı-Pamukova D650 karayolu Geyve ilçesi Nuruosmaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukova istikametinde seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki kamyon, aynı istikamette gitmekte olan H.Ö. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 araç sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü H.Ö., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlar uçtukları yerden çekici yardımı ile kurtarılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.