İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nın test yarışları başladı

Sakarya’da 23-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde parkur testi niteliğindeki yarışın startı verildi.

Sakarya'da 23-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde parkur testi niteliğindeki yarışın startı verildi.


Sakarya'da 23-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen ve parkur testi niteliğindeki yarış Dünya Şampiyonası parkurunda başladı. Mücadele, toplamda 12 ülkeden 44 sporcunun katılımıyla korona virüs tedbirleri kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı. 2019 Yılı Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonu olan Kolombiyalı Hector Leonardo Paez'in de mücadele verdiği 110 kilometrelik test yarışı, aynı zamanda dünya şampiyonu bir sporcunun Türkiye'de yaptığı ilk yarış olarak da dikkat çekiyor.


Parkur güzergahlarında ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.