İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dağda mahsur kalan 7 arkadaş kurtarıldı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde gezmek için gittikleri dağda mahsur kalan 7 genç arkadaş, 5 saat süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gezmek için gittikleri dağda mahsur kalan 7 genç arkadaş, 5 saat süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, 7 genç arkadaş motosikletleri ile gezmek için Hendek Çamlıca Gölü'ne gitti. Dönüş yolunda kar nedeniyle motosikletleri arıza yapan ve mahsur kalan gençler jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Konunun bildirilmesi üzerine harekete geçen Hendek İlçe Jandarma ekipleri, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ve Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (SABAH) ekipleri ve Çamlıca Mahallesi halkının da yardımıyla Çamlıca Gölü'ne çıkarak saatler sonra mahsur kalan 7 kişiye ulaştı. Yaklaşık 5 saat süre mahsur kalan 7 genç, jandarma tarafından ailelerine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.