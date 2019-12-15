İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dağlım isimli söyleşi OSM'de gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Dağlım’ isimli söyleşi ve imza günü programı ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Dağlım' isimli söyleşi ve imza günü programı ile devam etti.


Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Yazar İbrahim Çolak katıldı.


Yazar İbrahim Çolak, “İyi bir insan olabilmek için ayetleri, hadisleri iyice öğrenmemiz, bunlara göre davranmamız gerekir. Hepimiz birer insanız, herkesin küçük hataları olabilir. Kendimizde eksik gördüğüm en önemli şeylerden bir tanesi ahireti unutmamamız gerektiğidir. Bu dünyada bizler birer misafiriz. Bu yüzden bizler her zaman iyilik ile yaşamalıyız. Bizler bu hayatta kavak ağacı mı olmak istiyoruz yoksa ulu bir çınar ağacı mı? Her zaman çınar ağacı olmak için çabalamalıyız. Günümüz kültüründe herkes kavak ağacı olmayı hedefliyor ama bilinmeyen şey kavak ağacını 10 yıl sonra kestikleridir. Ama çınar ağacı 50 yıl 100 yıl çok rahat yaşayabilir. Ama hepimiz kendimizi daha iyi olmak, dışarıya daha pozitif olmak için değiştirebiliriz” sözlerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.