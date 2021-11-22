Dakikalarca kurtarılmayı bekliyordu, görme engelli babası imdadına yetişti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık bahçesine giren traktör sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktör altında kaldı. Dakikalarca kurtarılmayı bekleyen traktör sürücüsü, görme engelli babasının kazayı fark etmesi sayesinde kurtarıldı.

Kaza, Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesi Yukarı Camii mevkiinde bulunan fındık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesine 54 UC 754 plakalı traktörüyle giden Bülent Ç., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan traktörün altında kaldı. Kazada yaralanan Bülent Ç., dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Traktör sürücüsü Bülent Ç.'nin durumunu fark eden görme engelli babası, yaralı sürücünün imdadına yetişti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle olay yerine ambulans yaklaşamadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, sedye ile yaya olarak metrelerce uzaklıktaki ambulansa taşındı. Jandarma, olay ile ilgili inceleme başlattı.