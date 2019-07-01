Dalgalara kapılan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da dalgalara kapılarak denizde kaybolan gencin arama çalışmaları devam ediyor. Sahilde umutlu bekleyişini sürdüren acılı aileyi Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ziyaret etti.

Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Özgür S., Ş.S. ve Ö.S. isimli 3 kişiden 2'si cankurtaran ekiplerince kurtarılmıştı. Denizde dalgalara teslim olan Özgür S.'nin bulunması için yürütülen ve dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar sabah erken saatlerde tekrar başladı. Sahil Güvenlik, Kocaeli Deniz Polisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Cankurtaran ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar gün boyu sürdü. Aramalar esnasında sahile gelen Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, umutlu bekleyişini sürdüren acılı aileyi yalnız bırakmayarak destek oldu.

Denizde dalgalara kapılarak kaybolan gencin dedesi Mustafa Özoğlu, “Askerlikten Cuma günü terhis olan abisi ve 2 amcasının oğlu ile birlikte 4 kişi gelmişler. 4'üde aynı yaşlarda. Ufak torunum bulunamadı henüz arama çalışmaları sürüyor. Diğer büyüğü olan abisini hastaneden taburcu ettik evde istirahat ediyor. Amcalarının oğlu ise İstanbul'da yoğun bakımda. Dün saat 14.00'dan beri arama çalışmaları sürüyor. Bartın ve İzmit'ten ekip geldi, bu akşam da bulunamazsa yarın helikopter destekli arama çalışmaları sürecek. Valimiz ve kaymakamımız bize gelerek yardımcı oldular” dedi.

Öte yandan, denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kurtarılan Ö.S.'nin hastanede tedavisinin tamamlandığı ve taburcu olduğu öğrenildi. Dalgaların arasında yaklaşık 30 dakika kaldıktan sonra kurtarılan ve İstanbul'da bulunan bir hastaneye sevk edilen Ş.S.'nin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.