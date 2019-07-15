İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde 5 bin kişilik pilav ikram edildi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde Sakarya’da düzenlenen etkinlikler kapsamında 5 bin kişiye yemek dağıtıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde Sakarya'da düzenlenen etkinlikler kapsamında 5 bin kişiye yemek dağıtıldı.


FETÖ'nün başarısızlıkla sonuçlanan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yılında öğle namazı sonrası Yeni Cami'nde yaklaşık 5 bin vatandaşa pilav ikramı yapıldı. Gerçekleşen programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu katıldı.


Öğle namazı sonrasında Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in pilav dağıtımıyla başlayan programda yaklaşık 5 bin kişiye yemek ikramında bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.