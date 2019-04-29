Darbe teşebbüsünde gazi olan 2 vatandaşa Devlet Övünç madalyası

15 Temmuz gecesi Sakarya Valiliği içinde FETÖ mensuplarınca darbe teşebbüsünde halka açılan ateş sonucu yaralanarak gazi olan 2 vatandaşa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ‘Devlet Övünç Madalyası' taktim etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı uhdesinde valilikler aracılığıyla 15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sırasında gazi olan vatandaşlar onuruna tüm illerde eş zamanlı ‘Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni' düzenlendi. Sakarya Valiliğinde de bir tören düzenlendi. Törende darbe teşebbüsünde açılan ateş sonucu yaralanarak gazi olan Muhlis Sefa Bayraktar ve Tarkan Boz isimli 2 vatandaşa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ‘Devlet Övünç Madalyası' taktim etti.

“Bütün gazilerimizi de minnetle anıyoruz”

Törende konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “Bizim inancımızda şehitlik ve gazilik bedeli, bedellerin en üstüdür. Peygamberlerden sonra sayılan rütbelerden biridir. Eğer bu topraklar üzerinde hür ve özgür bir şekilde yaşıyorsak namusumuz koruma altındaysa, minarelerimizde ezanlar okunmayan devam ediyorsa, gönderlerimizde bayraklar dalgalanmaya devam ediyorsa bunun bir bedeli var. Uzun yıllardan beri bu uğurda can veren bütün şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu büyük rütbenin devlette karşılığı olarakta devlet ödünç madalyaları tanzim ediliyor Cumhurbaşkanlığı makamımızca. Bu toprakların en son görmüş olduğu en büyük ihanet 15 Temmuz'da gördük ki bu topraklara sahip çıkmama azmimiz ve irademiz sürekli yenilenmektedir. 250 küsür şehidimizle 2 bin 200 civarında gazimizle bunu bir daha göstermiş olduk. Bu topraklar sahipsiz olmadığını bir daha göstermiş olduk. Biz bütün şehitleri rahmetle anıyoruz. Bütün gazilerimizi de minnetle anıyoruz” dedi.