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Davetsiz misafir amatör balıkçının tuttuğu balıklara ortak oldu

Sakarya’da tuttuğu balıkları kafes içerisinde suya bırakan amatör bir balıkçının balıklarına su yılanı ortak oldu.

Sakarya'da tuttuğu balıkları kafes içerisinde suya bırakan amatör bir balıkçının balıklarına su yılanı ortak oldu.


Ferizli ilçesi Akgöl'de tuttuğu balıkları kafes içinde suya bırakan amatör balıkçı Haydar Aksu'nun balıklarına su yılanı ortak oldu. Amatör balıkçı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gittiği göle ‘Haydi rastgele' diyerek attığı oltasına takılan balıkları kafes içerisine koyarak suya bıraktı. Amatör balıkçı balık tutmaya devam ederken davetsiz misafir olarak kafesin içine giren su yılanı balıklardan ikisini yedi. Durumu fark eden Aksu, yılanı kafesten çıkartarak doğal ortamına geri bıraktı.

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