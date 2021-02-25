İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 12 şahıs tutuklandı

Sakarya merkezli gerçekleştirilen DEAŞ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklananlar arasında terör örgütü adına sözde iç güvenlik emiri olarak faaliyet gösterdiği değerlendirilen Irak uyruklu şahısta bulunuyor.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube ekipleri Sakarya ve Ankara illerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında haklarında yakalanma kararı çıkarılan 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, terör örgütü adına sözde iç güvenlik emiri olarak faaliyet gösterdiği değerlendirilen 1 şahısta yapılan operasyonda yakalanarak tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.