Dedesinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanmıştı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 gün önce sürücüsü Cemal Biçer'in kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki kamyona ok gibi saplanmıştı. Sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, yanında bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki torunundan da acı haber geldi.

Kaza, 15 Ocak Pazartesi günü D020 karayolu Dağdibi Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti. Cemal Biçer (58) idaresindeki 54 KB 660 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 54 AHL 919 plakalı kamyona arkadan çarpmıştı. Meydana gelen kazada sürücü Cemal Biçer ve yanında yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki torunu Furkan Biçer yaralandı. Yaralı dede-torun, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 58 yaşındaki dede Cemal Biçer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan 5 yaşındaki torunu Furkan Biçer'den de acı haber geldi. Kaldırıldığı hastanede 3 gündür yaşam mücadelesi veren küçük çocuk hayatını kaybetti.