İhlas Haber Ajansı

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Definecilere jandarma baskını, suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2’si kadın 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2'si kadın 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evinde ise 26 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen metal para ve obje ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Erenler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ormanlık alanda kaçak kazı yapan R.Ç.(51), N.S.(58), H.B.(38) ve Ş.E.(44) isimli şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramada, 26 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen metal para ve obje ele geçirildi.

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