İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde defineciler tarafından kazılan 10 metrelik kuyuda inceleme yapmak isteyen jandarma ekipleri, labirenti andıran yapıya giremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde defineciler tarafından kazılan 10 metrelik kuyuda inceleme yapmak isteyen jandarma ekipleri, labirenti andıran yapıya giremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.


Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Bıçkıdere Mahallesi'nde ormanlık alanda orman muhafaza memurları, defineciler tarafından kazılmış bir kuyu buldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyunun olduğu bölgeye gelen jandarma ekipleri, inceleme yapmak için labirenti andıran 10 metre derinliğindeki kuyuya giremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlarla indikleri kuyunun labirenti andıran yapısını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.


İtfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik incelemeleri sonrasında kuyuda definecilere ve definecilerin izlerine rastlayamadılar. Jandarma ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.